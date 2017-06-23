В Приморском крае получат независимую оценку качества 100 лечебно-профилактических учреждений, в том числе 14 федеральных организаций. С начала года анкеты заполнили уже более 2 тыс. пациентов. Среди критериев: открытость и доступность информации, комфортность условий предоставления и времени ожидания услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность работников.

Как сообщает ИА PrimaMedia, полученную информацию анализирует Общественный совет по защите прав пациентов. Ранее губернатор края Владимир Миклушевский дал поручение провести проверки в учреждениях здравоохранения, культуры и социального обслуживания. Мониторинг начался в 2015 году и в концу 2017-го охватит 100% объектов.