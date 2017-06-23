Руководитель управления образования Тахтамукайского района Адыгеи Светлана Паранук отстранена от должности после скандала вокруг своей дочери-медалистки.

Об отстранении чиновницы от занимаемой должности рассказал «Интерфаксу» министр образования и науки республики Анзаур Керашев.

Глава регионального ведомства отметил, что в ходе проверки было выявлено нарушение федерального закона о противодействии коррупции. Паранук не имела права находиться на пункте сдачи ЕГЭ в качестве организатора экзамена, поскольку там была ее дочь.

Таким образом она допустила конфликт интересов. При этом, отметил Керашев, нарушений процедуры проведения ЕГЭ не обнаружено.

Министерство образования также представило результаты ЕГЭ дочери Паранук. Она набрала 33 балла по базовой математике, 56 — по обществознанию, 69 — по русскому языку.

Керашев добавил, что выпускница в связи со сложившимися обстоятельствами и этическими соображениями попросила отозвать медаль. Ее просьба была удовлетворена.

Выпускница Рузанна Туко во время вручения медалей заявила, что ее одноклассница «за весь год ни разу не рассказала ни одного урока и по «счастливой случайности» это дочка зав РОНО нашего района». Запись выступления быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала широкий общественный резонанс.