В Якутске построят центр кумысопития. Об этом стало известно на специальном круглом столе в сельскохозяйственной академии, где обсуждались вопросы производства и популяризации национального напитка.

По мнению экспертов, в будущем для развития и расширения кумысопроизводства необходима государственная поддержка. Кумыс должен стать альтернативным напитком алкоголю и быть популярным не только летом, но и в остальное время года, передает ИА SakhaNews.

Кумыс — это алкогольный напиток на основе кобыльего молока, полученный путем брожения под воздействием ацидофильной и болгарской палочки и дрожжей. Он появился более 5 тыс. лет назад со времен приручения лошадей кочевыми племенами.