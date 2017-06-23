Четверо жителей Уфимского района осуждены на кражу 21 т нефтепродуктов. Все они получили лишение свободы в колонии общего режима на сроки от 1,1 года до 2,5 года.

Следствие установило, что в сентябре 2015 года мужчины незаконно подключились к нефтепроводу компании «Транснефть-Урал» под Уфой, который проходит через деревни Волково и Подымалово. Осужденные вывозили украденное топливо на «КамАЗе» и продавали, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Ущерб, который мужчины успели нанести компании, составляет более 700 тыс. рублей. Задержали подельников через месяц на месте преступления.