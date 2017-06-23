Сотрудники правоохранительных органов задержали в одном из столичных ресторанов находившегося в розыске криминального авторитета Ткача Няганского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Задержание находящегося в федеральном розыске за мошенничество и организацию преступного сообщества 38-летнего жителя Нягани Ткача Няганского (Андрея Ткаченко) прошло в одном из столичных ресторанов на Варшавском шоссе в четверг, 22 июня, сообщает ТАСС. Задержанного передали полицейским из Алтайского края как инициаторам розыска.

Как сообщает «Ура.Ру», Няганский находился в розыске в течение нескольких лет. Ему может быть предъявлено обвинение по статье «Создание преступного сообщества». По данным МВД, задержанный является лидером ОПГ «Файтер», также он был близок к вору в законе Гансу (Юрий Тишенков) и к Зятьку (Владимир Зятьков). В 2013 году Ткаченко сам получил воровской статус, сблизившись с кланом Деда Хасана. На его «коронации» присутствовал вор в законе Тимур Свердловский (Темури Мерзоев), которого называли одним из покровителей Ткача. После его смерти Няганский пытался занять его место, получив контроль над криминальным миром Свердловской области. Его планам помешало объявление его в федеральный розыск, сообщает телеканал «360».