На «Первом канале» стартовал отбор исполнителей для участия в шестом сезоне вокального телешоу «Голос». О том, что сулит артистам участие в подобных проектах, обозреватель «Известий» расспросила победительницу пятого сезона Дарью Антонюк и ее наставника Леонида Агутина.

— Несмотря на удачное окончание прошлого сезона проекта «Голос» для вас обоих, вы оба не слишком светились в СМИ. Чем объяснить это медийное затишье?

Леонид Агутин: Со мной-то всё ясно. Я уже столько наговорил за 25 лет деятельности, что, честно говоря, уже начал уставать сам от себя. С Дашей тоже понятно — журналистам кажется, что она еще очень молодая, о чем с ней говорить? (Смеется.) Посмотрим, что дальше будет. Да и потом, пятый сезон «Голоса» — это не первый и не второй. Нет уже такого шума вокруг него. По мне, всё это ужасно несправедливо, потому что Дарья Антонюк победила достойных соперников в главном вокальном конкурсе большой страны.

Дарья Антонюк: На самом деле затишья как такового нет. После моей победы мне начали очень много звонить с вопросами и предложениями. Не успела отойти от результатов «Голоса», началась история с «Евровидением»… Плюс ко всему я не так часто где-то появляюсь, учусь (Дарья Антонюк — студентка Школы-студии МХАТ. — «Известия»). Просто нет времени. Есть желание, но этого не всегда достаточно.

— «Голос» стал важной вехой не только в карьере Дарьи, но и в вашей, Леонид. Что проект дал каждому из вас?

Л.А.: «Голос», безусловно, укрепил мои позиции в эстрадном мире. Я бы даже сказал, в мире музыкальном. Программа, конечно, не создала, но подтвердила мой статус. Даша, на мой взгляд, получила не открытую дверь или широкую дорогу на эстрадный олимп, а скорее лазейку, путь через которую требует труда и моря удачи.

Д.А.: Леониду Николаевичу «Голос» в первую очередь дал меня (Смеется.). Недавно он мне сказал: «Дашка, ты пластилин: если ты чего-то не умеешь, с тобой надо буквально пять минут поработать, и ты этому обучишься». Я не единожды называла его моим «музыкальным папой», и это правда — он расстраивается, например, когда я не могу ответить ему на звонок или сообщение. А мне проект дал Леонида Николаевича. У меня появилась возможность стать музыкантом в этом большом мире. Образно выражаясь, мне открыли дверь, ключ от которой я искала с детства.

— Леонид, вы как-то сказали, что у Даши «звездный» голос. Звездный — это какой?

Л.А.: Сильный, красивый и пластичный голос, а еще — неподражаемое обаяние. Для конкурса при наличии прилежного наставника этого оказалось достаточно. В дальнейшей певческой карьере ей еще потребуются сила характера, здоровье, удача, попадание во время и в материал. Ну и прилежный наставник так же бы не помешал (Смеется.)

— Четыре года подряд проект «Голос» определял лучших вокалистов страны, и все четыре года мы наблюдали, как эти самые «голоса» проваливались в полную безвестность...

Л.А.: «Голос» — это чемпионат России по вокалу. В процессе этих почти спортивных игр люди с интересом следят, кто громче споет известную песню, грубо говоря… А в жизни публике важно, кто ты есть, каков твой неподражаемый материал и стиль — твой собственный, а не караоке-шоу. «Голос» идет в 50 странах. Представьте, сколько хороших вокалистов в мире ежегодно соревнуются. А звездами всё равно становятся считаные единицы.

Д.А.: Мне не кажется, что ребята исчезают: они дают много концертов, гастролируют. Для меня частые выступления — не то, к чему я стремлюсь. Я хочу работать над качеством музыки, ее звучания и исполнения, продвигать популярную музыку на другой уровень — стать одной из тех, кто хотя бы пытается это сделать, а не просто зарабатывает деньги. Для меня важнее чувства и ощущения, а не выгода.

— Мне всегда хотелось узнать, «из какого сора» растет песня.

Л.А.: Для создания хорошей песни необходимы чувства и интуиция, затем музыкальность и поэтический дар. Ну и потом — фантазия и интеллект. Хорошо бы всё вместе, но в строгой последовательности (Смеется.)

— Мы живем во времена мультижанровости, эклектики. Вы успеваете следить за переменами музыкальной моды?

Л.А.: Мне нет необходимости ориентироваться в современных приемах исполнения, у меня хватает своих. Кто-то сказал: «Заигрывать с молодежью — рыть себе могилу». Лично от себя я бы добавил — делай то, за что тебя зауважали. А вот молодежи необходимо искать и находить, быть на гребне волны, чтобы через 30 лет иметь право говорить то, что сейчас сказал я.

— Почему среди звезд мировой популярной музыки по-прежнему нет россиян?

Л.А.: Зато есть в боях без правил. Шучу. Да, никого нет, кроме американцев и англичан. Современная музыка — это целиком их искусство. Есть, конечно, исключения из правил: один итальянец, один французский шансонье, одна шведская группа и парочка немецких. Одна русская группа тоже была популярна… Это как в бывшем Советском Союзе: один-два артиста из каждой союзной республики были звездами. Не стоит комплексовать на этот счет. Всему свое время. Мы живем в такое.

Д.А.: А для меня это больная тема. Российская музыка находится в переходном периоде, и я далеко не всегда слышу по радио, что этот переход хороший. Сейчас любой может скачать на смартфон программу, поставить эффекты и написать примитивный текст. Но это не музыка. В том и проблема: люди привыкли к каким-то шаблонам. Причем непонятно, когда эти взгляды успели устояться (Смеется.) Я, кстати, уверена, что в прошлой жизни была чернокожей — их музыка цепляет меня больше, чем что-либо другое.

— Для вас имеют какое-то значение музыкальные премии?

Д.А.: Мне было бы очень приятно получить премию, чтобы лишний раз доказать себе, что это всё не зря. Главное доказательство — это любовь слушателей. Но мне хочется получить премию за что-то стоящее, понимать, что я действительно ее заслужила. Адель на последней церемонии разломила свою статуэтку «Грэмми» за лучший альбом и отдала вторую половинку Бейонсе. Я бы поступила также, если бы поняла, что какой-то исполнитель достоин этого не меньше меня.

— Леонид, вы ведете страницы в социальных сетях, даже находите время отвечать на вопросы поклонников. Вам действительно хочется держать связь со зрителем?

Л.А.: Это как раз тот самый вызов времени. Приходится соответствовать. Мне, например, нравится прямой выход на аудиторию. Рассказать о важном событии, опубликовать песню, стихотворение, удачное фото... После 25 лет, когда нужно было преодолевать длинный путь, чтобы добраться до читателя и слушателя, мгновенность передачи идей кажется чудом. Другое дело, насколько вы согласны пустить чужих людей в вашу личную жизнь. Хотя, в конечном итоге, всё это игра — такое реалити-шоу в записи. Мы все немного театрализуем то, что показываем.

— Леонид, вас называют «русским Стингом, выросшим в Латинской Америке». Вам приятно такое сравнение?

Л.А.: Я как-то повстречал Стинга в Майами, в одном ресторане. Он у барной стойки сидел. Я подошел с другом — он сам из Одессы, но уже лет 30 живет в Америке. Стинг встретил нас очень доброжелательной улыбкой. Но когда мой друг, показывая на меня, сказал, что это «русский Стинг», настоящий Стинг от нас отвернулся (смеется). В конце концов мы всё же познакомились и были приглашены на генеральную репетицию его концерта, но друга своего я пожурил. В той ситуации это сравнение было неуместным, хотя оно мне льстит, потому что я никого не копирую. Если меня и сравнивают с кем-то, то скорее из-за отношения к музыке и профессии, а не в связи с манером или стилем.

— Даша, про ваш вокал пишут, что вы — вторая Уитни Хьюстон.

Д.А.: Мне такое сравнение не кажется приятным. Вот если бы меня назвали такой же крутой певицей, как Уитни Хьюстон, или артисткой уровня Бейонсе — было бы замечательно. Что приятного, если тебя считают копией, а не тем, кто ты есть на самом деле?

— Кто ваш зритель и слушатель?

Д.А.: Они разные. У меня много девочек-поклонниц от 10 до 17 лет. Они мне пишут, приходят на спектакли. На гастролях ко мне подходят малыши, говорят: «Привет, ты мне нравишься». Или молча протягивают фотографию, чтобы я расписалась. Есть и в возрасте слушатели, есть и ребята молодые. Даже не знаю, кого выделить.

Л.А.: Разные люди приходят на концерты и по разным причинам. Я всем велико благодарен. Люди с разным темпераментом, с разной судьбой, отношением к музыке, ко мне, с разной степенью погружения, слуха и образования, разного возраста и социального положения. Главное, что приходят. Пришли — значит, мои. Равнодушными они не остаются никогда. Я это знаю. Ну или верю в это…

Справка «Известий»

«Голос» — российская адаптация оригинального телеформата The Voice — выходит в эфире «Первого канала» с 2012 года. В разные годы наставниками участников были Дима Билан, Пелагея, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Градский, Баста и Леонид Агутин. Победителями шоу становились иеромонах Фотий, Дарья Антонюк, Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева.