Москва поддерживает призыв талибов о выводе иностранных войск из Афганистана исключительно из-за необходимости начала внутриафганского диалога, заявили в МИД России.

«Лидер талибов подтвердил их классическую позицию о том, что они готовы к мирным переговорам с остальными афганцами после ухода иностранных войск. Тут ничего нового нет», — заявил агентству «Интерфакс» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По словам Кабулова, в российском внешнеполитическом ведомстве поддерживают призыв талибов «только в том плане, что мы и талибов, и правительство в Кабуле призываем сесть за стол переговоров». «Надо прекращать войну, а не отыгрываться на простых афганцах, которые в итоге всего этого проливают кровь», — считает дипломат.