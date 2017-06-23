Советский районный суд Рязани признал виновным бывшего сотрудника ФКУ ИК-2 УФСИН по Рязанской области в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в феврале текущего года подсудимый получил от осужденного взятку в размере 12 тыс. рублей за продажу и пронос на территорию колонии запрещенных предметов.

Суд признал подсудимого виновным и с учетом его раскаяния назначил бывшему сотруднику колонии наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает РИА «7 новостей».