Открытие выставки «Мистерия-буфф Аристарха Лентулова»
Более 250 произведений художника из 20 музеев России и частных коллекций
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Посетительница на открытии выставки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Экспозиция «Мистерия-буфф Аристарха Лентулова»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Выставка «Мистерия-буфф Аристарха Лентулова»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Посетительница на выставке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Посетительница на выставке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Выставка «Мистерия-буфф Аристарха Лентулова»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Посетительницы на выставке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Посетительница на выставке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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