26 июня отмечают Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Проблема наркомании сегодня приобрела характер социальной эпидемии. В России даже по скромным подсчетам порядка 8 миллионов людей, употребляющих наркотики. Что следует сделать в первую очередь для преодоления беды? Как быть с наркоманами?

На повестке дня остро стоит вопрос создания эффективной системы по работе с наркозависимыми. Об этом думает государство, этот вопрос волнует граждан. Но чтобы усилия в этом направлении увенчались успехом, нам прежде всего нужно изменить взгляд на тех, кто употребляет наркотики. Важно понять, что, во-первых, эти люди достойны помощи, а во-вторых, им можно помочь.

Пока в общественном сознании прочно укоренился тиражируемый СМИ образ наркомана как «преступника», «абсолютно безнадежного больного». Соответственно общество нередко стремится не возвращать наркоманов к нормальной жизни, а отгораживаться от них. Важно, чтобы создаваемая система по работе с наркозависимыми в итоге стала системой помощи, а не системой отстранения и репрессий.

В сложившейся сегодня ситуации человек, попавший в беду наркотической зависимости, чаще всего не находит помощи и пытается решить проблему сам, скрывая употребление. Его родители тоже стараются не выносить сор из избы, боясь потерять свой социальный статус. В итоге наркозависимые попадают в поле нашего зрения лишь тогда, когда доходят до терминальной стадии заболевания. Когда им уже просто нечего терять, так как не осталось ни здоровья, ни друзей, ни работы, ни самоуважения, ни семьи.

Если провести параллель с онкологией, то мы получаем «четвертую стадию», когда помочь крайне сложно. Исход был бы совсем иной, если бы зависимые знали сразу, что им готовы помочь. Тогда со своей бедой они бы обращались за помощью, а не прятались от людей.

Возможно, я сам относился бы к наркозависимым так же, как большинство людей, если бы у меня не было личного опыта общения с ними. В 1991 году в глухой приход в Ивановской области, где я был настоятелем, приехали из Питера молодые ребята, помогающие наркозависимым. Убедившись, что приобщение зависимых к вере дает положительный результат, они, будучи людьми нецерковными, задумались о Боге. Они спрашивали меня о вере и рассказывали о наркомании и наркоманах. Мы вместе пытались понять, почему приобщение к Церкви помогает наркозависимым и как это делать наиболее эффективно.

В итоге от теории перешли к практике: на следующий год эти ребята привезли к нам в приход для знакомства двух наркозависимых. А еще через несколько месяцев мы пригласили одного из них пожить у нас. Признаться, опасений было множество. Мы поселили гостя в отдельном в домике, но на богослужениях и трудовых послушаниях были вместе. В итоге он помог преодолеть наши страхи по отношению к наркозависимым. Он был веселым, общительным и исполнительным. К нему тянулись дети, и он с удовольствием с ними играл. И в то же самое время его исповеди шокировали: он рассказывал о своем прошлом ужасные вещи...

Но системной работой с наркозависимыми мы тогда еще не думали заниматься. Все переменилось в 1998 году. Грянул экономический кризис, и до нашего села Георгиевское перестал ходить транспорт. Прихожан стало очень мало, и встал вопрос о выживании прихода. Тогда мы и пригласили к нам наркозависимых, с которыми работали наши питерские друзья. С нашей помощью они приходили к глубокому пониманию проблемы и ее преодолению. А мы с их помощью смогли уделять время священнослужению и заботе о пастве, а не заниматься только уборкой храма и хозяйственными работами. Мы были нужны друг другу.

Первый воспитанник был с нами восемь месяцев, а вернувшись домой, смог защитить сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию. Сейчас преподает в одном из престижных питерских вузов. Наш начальный опыт работы с зависимыми оказался положительным. Знаю, что так было не во всех приходах. Но сейчас Церковь нашла свой собственный путь, свою методику реабилитации. Многие церковные организации успешно помогают зависимым — в устойчивую ремиссию выходят более половины воспитанников.

По мере работы я постепенно убеждался в том, что наркоманы — это наши дети, которых мы теряем. Из любопытства, не имея силы воли и мудрости отказаться от предложения попробовать наркотик, они впервые употребляют его в подростковом возрасте, а к 22–25 годам становятся теми самыми «преступниками» и «абсолютно безнадежно больными». Но грех наркомании лежит не только на самих наркоманах, но и на тех, кто подсадил их на наркотик. И на тех, кто допустил это. И на тех, кто мог бы помочь, но равнодушно прошел мимо. Бог спросит со всех. Но в этой жизни именно наркоманы, все без исключения, наказаны тяжелой болезнью. И разве вправе мы отгораживаться от них, оставляя их без поддержки?

У Церкви есть выверенные годами технологии оказания помощи, спасения людей. Важно понять, что наркозависимые люди достойны помощи и им на самом деле можно помочь. Нет безнадежных наркозависимых. Есть те, на кого махнули рукой или кто сам махнул на себя рукой. Но любой человек способен изменить свой греховный образ жизни и встать на путь спасения. Важно протянуть ему руку помощи.

Автор – руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата