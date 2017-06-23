Евросоюз должен преодолеть сложности, связанные с Brexit и скептическими настроениями вокруг интеграционных процессов внутри ЕС. Москва чрезвычайно заинтересована в этом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, оценивая перспективы так называемого Большого евразийского проекта, который включал бы в себя и ЕАЭС, и страны ШОС, и АСЕАН, было бы чрезвычайно интересно посмотреть, как развиваются интеграционные процессы в ЕС, который, по словам Лаврова, «сейчас переживает непростой период Brexit».

Кроме того, глава МИД РФ добавил, что Евросоюз, несмотря на сокращение товарооборота, по-прежнему остается главным нашим экономическим партнером.