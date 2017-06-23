Северная Корея назвала загадкой смерть американского студента Отто Вомбиера и отвергла обвинения в применении пыток и насилия к гражданину США.

Представитель МИД КНДР заявил, что Вомбиер стал «жертвой политики стратегического терпения» бывшего президента Барака Обамы, передает Reuters.

«Тот факт, что Вомбиер внезапно скончался менее чем через неделю после возвращения в США, несмотря на нормальное состояние здоровья, является для нас загадкой», — заявил дипломат.

Отто Вомбиер был приговорен к 15 годам тюрьмы за попытку украсть и вывезти из КНДР политический плакат.

На прошлой неделе студент был возвращен в США в состоянии комы. Врачи диагностировали у молодого человека тяжелое поражение ряда отделов головного мозга. Студент скончался в понедельник, 19 июня.