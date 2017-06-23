Президент Чехии Милош Земан был разъярен отказом первой жены американского президента Дональда Трампа Иваны Трамп занять пост посла США в Чехии. Об этом он заявил в интервью Barrandov TV.

О том, что чешка по национальности Ивана Трамп (в девичестве — Зельничкова) больше не планирует быть послом, ранее в пятницу сообщила пражская газета Lidove noviny.

Ивана Трамп, активно добивавшаяся назначения на данный пост ранее, в минувшую среду внезапно сообщила президенту Чехии, что передумала.

«Я был попросту разъярен», — заявил Земан, назвав трусливыми действия Иваны Трамп.

При этом Милош Земан заявлял в конце прошлого года, что считает Ивану Трамп лучшей кандидатурой на должность посла в Чехии, передает телеканал «Звезда».