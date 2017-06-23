Глава Крыма отметил рост турпотока на полуостров
За первые пять месяцев 2017 года Крым принял больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
«Несмотря на негативные прогнозы, количество отдыхающих в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось. За январь–май санаторно-курортные организации оказали услуг на общую сумму около 2 млрд рублей. В сопоставимых ценах это почти на треть превышает прошлогодний показатель», — приводит слова Аксенова ИА «Крыминформ».
Согласно опубликованным показателям социально-экономического развития полуострова, за пять месяцев 2017 года в Крыму отдохнуло 807,6 тыс. человек. Из них 34% — это организованные туристические группы. При этом Аксенов подчеркнул, что делать какие-то глобальные выводы по туризму преждевременно.