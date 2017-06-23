За первые пять месяцев 2017 года Крым принял больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«Несмотря на негативные прогнозы, количество отдыхающих в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось. За январь–май санаторно-курортные организации оказали услуг на общую сумму около 2 млрд рублей. В сопоставимых ценах это почти на треть превышает прошлогодний показатель», — приводит слова Аксенова ИА «Крыминформ».

Согласно опубликованным показателям социально-экономического развития полуострова, за пять месяцев 2017 года в Крыму отдохнуло 807,6 тыс. человек. Из них 34% — это организованные туристические группы. При этом Аксенов подчеркнул, что делать какие-то глобальные выводы по туризму преждевременно.