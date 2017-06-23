СУ СК по Брянской области расследует смерть новорожденных детей в перинатальном центре Брянска, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Следователи установили, что в период с 8 марта по 1 июня 2017 года в брянской областной больнице № 1 скончались 11 младенцев.

В рамках уголовного дела специалисты выяснят качество оказанных учреждением медицинских услуг. По итогам проведенных судебных экспертиз будут выяснены все обстоятельства случившегося и дана оценка действиям медиков.

Расследование уголовного дела продолжается.