Вахитовский районный суд Казани в Татарстане в пятницу продлил арест двум бывшим сотрудникам Татфондбанка на три месяца.

Бывшие работники банка обвиняются в хищении денег клиентов Татфондбанка, которые мошенническим путем были переведены в доверительное управление дочернему предприятию банка — инвестиционной компании «ТБТ-Финанс».

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Тимура Вальшина, Рустама Тимербаева на три месяца — до 2 октября 2017 года», — говорится в материалах суда.

Ранее сегодня суд продлил арест бывшего заместителя председателя правления Татфондбанка Сергея Мещанова также до 2 октября.