Выборы президента будут назначены в декабре этого года, поэтому действие оппозиционера Алексея Навального по организации штабов для его поддержки находятся вне регулирования законодательства о выборах. Об этом недавно заявил ЦИК России.

Как написано на сайте Центризбиркома, в настоящее время официальная избирательная кампания не проводится. Решение о назначении данных выборов должно быть принято в декабре 2017 года.

«Официальное выдвижение кандидатов будет возможно с декабря этого года и только после опубликования соответствующего постановления Совета Федерации», — гласит опубликованное в пятницу сообщение.

Напомним, президентские выборы должны состояться в марте 2018 года.