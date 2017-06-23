В Удмуртии возбуждено уголовное дело против и.о. вице-премьера республики. Рафис Касимов подозревается в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

По информации ИА «Сусанин», незаконная деятельность заключалась в вырубке 50 тыс. кубометров леса на территории заказников. Примерный ущерб составляет 700–800 млн рублей.

И.о. вице-премьера задержан. Ранее состоялись оперативные мероприятия в правительстве и министерстве лесного хозяйства, которым ранее руководил Касимов.