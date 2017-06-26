Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Павлу Дурову блокировкой Telegram, если команда мессенджера не исполнит российское законодательство. Жаров в открытом письме потребовал прислать сведения о компании, которая управляет Telegram, для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.

Администрация Telegram идти на контакт с Роскомнадзором не хочет и на запросы не отвечает. «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — объясняет Telegram свою позицию прессе.

Хотели бы мы, чтобы Telegram работал в России? Да, это удобный, современный мессенджер. Мы в Group-IB сами используем его и уважительно относимся к Павлу Дурову. Но это не меняет нашу позицию: свобода одних не должна создавать опасность для других.

Информационные технологии, в моем понимании, — это некий общественный договор. Мы все хотим быть защищенными и анонимными в интернете. И не хотим, чтобы нашей защищенностью и анонимностью пользовались те, кто нарушает закон. В интернете для всех должны действовать единые правила, как и в реальной жизни. Для нас ведь является нормой, что все люди, которые хотят пользоваться услугами авиакомпаний, должны предоставлять им свои персональные данные и перед полетом проходить досмотр и проверку в аэропорту.

В апреле Роб Уэйнрайт, директор Europol, европейского полицейского агентства, заявил, что Telegram крайне неохотно сотрудничает с международными правоохранителями в вопросах противодействия терроризму. В то же время мессенджер активно используется террористами ИГИЛ («Исламское государство», организация запрещена в РФ) для пропаганды, вербовки новых боевиков и координации террористических атак.

Так вот, если Telegram не хочет блокировать и удалять кардерские группы (киберпреступники, занимающиеся хищением данных банковских карт и денег с них), группы, связанные с мошенничеством, пиратством, терроризмом — эти действия явно нарушают общественный договор.

За примерами далеко ходить не надо: в одной из групп распространяется информация, как взломать серверы, украсть данные банковских карт, как противостоять полицейскому расследованию. В другой — пошаговые инструкции, как реализовать мошеннические схемы в интернете.

В октябре 2011 года наша компания первой в России открыла частный CERT — (Computer Emergency Response Team) — центр круглосуточного реагирования на инциденты, связанные с компьютерной безопасностью. Почти шесть лет мы блокируем сайты, на которых продаются поддельные авиабилеты, ресурсы, которые заражают пользователей вредоносными программами, мошеннические сайты, использующие бренды популярных производителей, банков и платежных систем, ресурсы пиратов и перекупщиков. Мы делаем это совершенно бесплатно. В этом мы видим свою миссию по соблюдению общественного договора, и все хостинг-провайдеры и операторы связи разделяют нашу позицию, оказывая помощь.

А Telegram стал своего рода «тихой гаванью» для онлайн-пиратов, которые под давлением правообладателей уходят в мессенджер к Дурову из web-ресурсов и соцсетей. Защищая интересы правообладателей, мы некоторое время назад просили Telegram удалить интеллектуальную собственность наших клиентов, но ответа не добились. Администрация Telegram пошла нам навстречу только после реакции со стороны iTunes, когда их приложение оказалось под угрозой удаления из онлайн-магазина.

Конечно, одними блокировками каналов не обойтись. Для того, чтобы победить преступность, нужен комплексный подход: обнаружение — реагирование — расследование. А он требует оперативного и взаимодействия между правоохранительными органами разных стран, провайдерами связи, руководством сервисов. Если законодательство не синхронизировано, контакта между сторонами нет, преступники этим пользуются: пока идет согласование, преступление может совершаться в режиме реального времени буквально за несколько секунд.

Если Павел Дуров пойдет на принцип и проигнорирует требования Роскомнадзора (а мы видим, что Telegram уже подготовил пользователей к обходу блокировки), то возникнет опасный прецедент. Отказываясь работать с правоохранительными органами и правительствами в вопросе борьбы с терроризмом, наркотиками и кибероружием, Telegram фактически сам превращается в удобный и доступный аналог DarkNet.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции