Студенты Балтийского федерального университета (БФУ) им. Канта из строительного отряда «Олимп» приступили к строительным работам на стадионе в Калининграде, который возводится к ЧМ-2018.

Как сообщает «Клопс.Ru», перед началом работ студенты прошли вводный инструктаж и ознакомились с проектной документацией, после чего приступили к прокладке сетей водоотведения, ливневой канализации. В ближайшее время участникам студотряда предстоит провести инженерные сети на территории будущего стадиона.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре встречи группового этапа турнира.