Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность подачи заявки на проведение в городе финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил в пятницу председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов.

Белов напомнил, что в 2018 году в Петербурге пройдут матчи чемпионата мира, в 2020 году — чемпионата Европы. «После этого, возможно, мы примем финал Лиги чемпионов, заявка уже обсуждается. Опыт организации Кубка конфедераций нам, безусловно, в этом поможет», — приводит ТАСС слова председателя комитета.

Финал Лиги чемпионов проходил в России единственный раз — в 2008 году. Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» встречались тогда на стадионе «Лужники» в Москве, напоминает RT.

Финальный матч Кубка конфедераций-2017 пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля.