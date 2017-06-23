В московском аэропорту «Шереметьево» появится третья взлетно-посадочная полоса. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что уже распорядился передать земельный участок для строительства третьей ВПП.

Также он добавил на совещании по развитию аэропортовой инфраструктуры в преддверие проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, что уже подписал распоряжение правительства о предоставлении участка площадью 200 тыс. кв. метров.

Премьер-министр назвал востребованным строительство новой взлетно-посадочной полосы для «Шереметьева», который он назвал одним из самых крупных и лучших аэропортов Европы.

Медведев отметил, что на новой полосе смогут приземляться и взлетать воздушные суда всех типов.

«После ввода в строй инфраструктуры пропускная способность аэропорта существенно увеличится - до 90 взлетно-посадочных операций в час", — сказал Медведев.