Правительство Санкт-Петербурга предложило подать заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов по футболу. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов.

Северная столица вполне готова организовать финал Лиги чемпионов. Тем более опыт Кубка конфедерации должен ей в этом помочь, пишет RT.

В следующем году Санкт-Петербург примет чемпионат мира, а в 2020 году –– матчи чемпионата Европы.

Финал Лиги чемпионов проходил в России один раз, в 2008 году «Лужниках».