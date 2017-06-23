В республике Саха расследуется дело о ДТП, в котором погиб сотрудник ГИБДД. 21 июня в районе 1011 километра федеральной автомобильной дороги «Вилюй» столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и УАЗ-Хантер — патрульная машина ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сунтарскому району.

Как передает ИА YakutiaMedia, за рулем служебного автомобиля был 27-летний лейтенант полиции. В результате удара его выбросило из салона. Он скончался на месте происшествия. Второй участник аварии, 27-летний мужчина, не пострадал.

Возбуждено дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Завершен осмотр места ДТП, назначены необходимые экспертные исследования.