Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных выпускником с окончанием школы. Свои поздравления столичный градоначальник опубликовал на своей странице в Twitter.

Мэр пожелал вчерашним школьникам удачи и напомнил о том, что в парке Горького для них подготовили большую праздничную программу.

Сегодня городской #выпускной2017. От всей души поздравляю ребят с окончанием школы и желаю удачи. Ждем вас вечером в Парке Горького — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 июня 2017 г.

Всего в праздновании выпускного примут участие более 50 тыс. столичных выпускников. Главной площадкой вечера станет парк Горького. В этом году праздник выпускного приурочен к празднованию 870-летия Москвы, основной идеей которого станет «Машина времени». Она перенесет выпускников в разные периоды истории Москвы — от XII века до наших дней, сообщает сетевое издание m24.ru. В парке будут работать семь тематических зон, где можно будет позаниматься спортом, спеть песни под гитару, обучиться навыкам фехтования и принять участие в поэтической дуэли. Кроме того, выпускникам напомнят древнюю историю столицы и о Великой Отечественной войне. На сцене парка для выпускников выступят Баста, Егор Крид, Мот, T-Killah и другие артисты. Начало празднования назначено на 20:00 и продлится до утра 24 июня.