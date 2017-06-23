Глава Минздрава РФ в ходе рабочего визита в Пензу проинспектировала ход строительства перинатального центра. Осмотрев помещения будущего медучреждения, Скворцова отметила, что в настоящее время претензий к объекту нет.

«Мы тщательно следим за строительством перинатального центра. Не сомневались, что он нужен региону. Мы гордимся теми результатами, которых вы достигли за четыре месяца этого года», — приводит слова главы Минздрава ИА «Пенза-пресс».

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, открытие центра запланировано на 1 октября текущего года. В настоящее время на объекте завершаются внутренние чистовые отделочные работы, проводится установка дверных блоков, монтаж инженерного оборудования, пусконаладка лифтов, отделка фасадов здания. Кроме этого, подрядчик завершил установку пищеблока, котельной и трансформаторной подстанции.

Заказчиком перинатального центра в Пензе выступила в 2014 году государственная корпорация «Ростехнологии». Начальная цена работ по строительству суперсовременного родильного дома на 130 койко-мест, с реанимационным отделением и отделением высокотехнологичной медпомощи, составляла более 1,5 млрд рублей.