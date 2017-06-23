Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получали предложение о возможности использования миротворческих сил ОДКБ в урегулировании кризиса в Сирии. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Говоря о возможности присутствия военных из Казахстана, Киргизии или Таджикистана, он отметил, что такой вопрос в данный момент не стоит.

«Мы отмечаем, что в ходе одного из заседаний Постоянного совета ОДКБ в мае текущего года российская сторона в рамках реализации Положения о внешнеполитической координации ОДКБ проинформировала коллег о подписании странами-гарантами в Астане Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии», — приводит агентство «Интерфакс» слова Зайнетдинова.