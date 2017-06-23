В предстоящие выходные в Москве ожидается прохладная погода и небольшие дожди, сообщил «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу будет в основном солнечно, без осадков. Ночью плюс 5–10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 17–22 градусов. В воскресенье с приближением теплой фронтальной системы с запада, связанной с атлантическим циклоном, небо начнут затягивать облака, днем брызнут небольшие дожди. Ночью — плюс 7–12 градусов, днем температура поднимется до плюс 17–22 градусов. Это уже близко к климатической норме», — сообщил синоптик.

Начало следующей недели не обрадует москвичей хорошей погодой, заявил Тишковец.

«Понедельник-вторник ознаменуются ливнем и грозами. Но тепло атлантического происхождения продолжит поступать. Температурный фон вернется в рамки климатической нормы. Ночами температура до плюс 10–15 градусов. Днем можно рассчитывать на 20–25 градусов», — сказал он.

По словам Тишковца, уходящий июнь стал одним из самых холодных месяцев за более чем 100 лет истории метеонаблюдений в Московской области.