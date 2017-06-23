Туристы из Уфы должны были вылететь из международного аэропорта Даламан в Турции сегодня утром, но их рейс задержали. По предварительным данным, причина задержки вылета самолета — техническое обслуживание. Вылет обещают в ближайшее время.

Задерживающийся самолет ожидают 282 пассажира. На данный момент сообщается, что он прибудет в воздушную гавань Уфы по расписанию. Неизвестно, оповещены ли туристы о причинах задержки и точном времени вылета. Как сообщает ИА «Башинформ», самолет уже стоит в аэропорту Даламан.

Ранее в Турции уже были проблемы с отправкой пассажиров из аэропортов. Так, из-за молний в аэропорт Ататюрка вернулись после взлета два воздушных судна. Один из них следовал в Тбилиси, другой — в Казань.