Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил белорусским СМИ, что планы Североатлантического альянса по развертыванию своей инфраструктуры у российских границ являются надуманными.

«Все вот эти приготовления НАТО по приближению к нашим общим границам под лозунгом постоянной ротации, это не более чем предлоги, которые используются для оправдания подобного рода действий, они надуманные», — заявил Лавров.

По словам министра, натовские планы всегда были нацелены на «жадное освоение геополитического пространства РФ, которое, по их мнению, осталось бесхозным после распада СССР». Об этом сообщает «РИА Новости».

Как отметил Лавров, Россия старается делать всё необходимое, чтобы поддерживать нормальную атмосферу в Европе, укреплять доверие и не допускать обострения ситуации.