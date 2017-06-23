«Аэрофлот» предупредил о пробках на подъезде к аэропорту Шереметьево
Российская компания «Аэрофлот» предупредила об ухудшении транспортной ситуации на подъездах к аэропорту Шереметьево и увеличении числа пассажиров в зоне досмотра. Заявление адресовано пассажирам, которые вылетают в пятницу.
«В связи с началом периода отпусков значительно ухудшилась транспортная ситуация на подъездных автомагистралях к аэропорту Шереметьево, а также увеличилось количество пассажиров в зоне досмотра», — говорится в сообщении.
Во избежание опозданий на рейсы «Аэрофлот» рекомендует всем пассажирам прибывать в аэропорт заранее, чтобы успеть пройти регистрацию и досмотр.
Пассажирам предлагают по возможности пользоваться «Аэроэкспрессом», сообщает телеканал «360».
Напомним, в январе-мае 2017 года группа «Аэрофлот» увеличила объемы пассажирских перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15,9% — до 18,3 млн человек.
В группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аврора», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».