Москва фиксирует признаки готовности Евросоюза отказаться от своей политики в отношении России, заявил глава МИД РФ Серегей Лавров.

Министр подчеркнул, что как только ЕС изменит «свою нынешнюю абсолютно тупиковую линию», Россия готова вернуться к взаимодействию с союзом.

Лавров добавил, что многие члены Евросоюза осознают бесперспективность нынешней линии. Есть целый ряд указаний на то, что европейским политикам не нравится, что «политику в отношении России формирует русофобское меньшинство».

Накануне глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран — членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции. В качестве причины было названо недостаточное выполнение Минских соглашений.

Официальное решение о пролонгации ограничительных мер будет принято после саммита ЕС, который завершится 23 июня.