Полицейские в Москве задержали подозреваемых в жестоком убийстве и расчленении двух женщин, останки которых были найдены в четверг под Большим Краснохолмским мостом. Об этом сообщает сайт СК РФ по столице.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. По версии следствия, женщины 1979 и 1986 годов рождения приехали к одной из подозреваемых в совершении преступления на празднование дня рождения. В ходе застолья у гостей произошла ссора с именинницей, за которую решил заступиться ее сожитель. Он нанес двум гостьям многочисленные удары различными предметами, в результате чего те скончались на месте. После этого мужчина и женщина спрятали тела убитых в диван, а на следующее утро расчленили их и выбросили часть останков в Москва-реку, остальные – сожгли.

Подозреваемые – женщина 1979 года рождения и мужчина 1988 года рождения были задержаны в пятницу, 23 июня, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, а подозреваемая созналась в содеянном частично. Мера пресечения фигурантам дела будет избрана в ближайшее время.

Ранее «Известия» сообщали о том, что в четверг под Большим Краснохолмским мостом на берегу Москва-реки была обнаружена сумка с расчлененными останками женщины.