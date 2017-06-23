Власти Санкт-Петербурга заинтересованы в проведении в городе финала Лиги чемпионов. Как сообщил "Спорт-Экспрессу" председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов, сейчас обсуждается возможность подачи заявки на проведение решающего матча самого престижного европейского клубного турнира на новой арене "Зенита".

Отметим, что на стадионе "Санкт-Петербург" прошло уже два матча группового этапа Кубка Конфедераций-2017, и еще две игры предстоит принять арене в Северной Столице, включая финал турнира. Также в Санкт-Петербурге пройдут три матча плей-офф чемпионата мира 2018 года.

Первый официальный матч на стадионе "Санкт-Петербург" состоялся в апреле этого года - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Урал" (2:0). Один из самых известных болельщиков петербургской команды Михаил Боярский выступил тогда в роли диктора.

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