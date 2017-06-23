Крупный град со снегом выпал на территории населенного пункта Нижний Услон Верхнеуслонского района республики Татарстан. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители.

По словам очевидцев, в нескольких местах выпал град величиной с теннисный мяч. В результате непогоды пострадали некоторые дома, автомобили и посевы дачников на территории садового товарищества «Шиповник», передает ИА «Татар-информ».

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня в Казани ожидается облачная погода, местами пройдет дождь с грозой. Днем 24 июня на территории Татарстана местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15–18 м/с, на юго-востоке республике ожидается сильный дождь.

Напомним, ранее в результате сильного дождя, шквалистого ветра и града, обрушившихся на Ширинский район Хакассии, пострадали пять человек. Местами градины достигали размера куриного яйца.