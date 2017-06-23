ОАО «Метровагонмаш» не подтвердило информацию о возгорании поезда «Москва» в столичном метро в пятницу. Ранее сообщалось, что состав загорелся 23 июня при попытке тронуться с места.

«ОАО «Метровагонмаш» как предприятие-изготовитель поездов официально заявляет, что распространяемая информация не соответствует действительности. В течение сегодняшних суток, по состоянию на момент распространения настоящего сообщения, никаких инцидентов с возгоранием поезда не зафиксировано», — сообщил «Известиям» официальный представитель предприятия Олег Лысяк.

Он отметил, что последний инцидент, связанный с «Москвой» (короткое замыкание) произошел 16 июня во время тестовых испытаний; никто, в том числе и персонал, не пострадал.

«Неисправность была устранена на месте. К настоящему моменту состав в эксплуатацию не введен. Продолжаются его тестовые испытания, поезду еще предстоит проехать 300 км без пассажиров», — подчеркнул Лысяк.

Испытания поезда повышенной комфортности «Москва» начались в феврале 2017 года. Основные отличия состава — сквозной проход между вагонами, широкие дверные проемы и места для инвалидных колясок. Первые шесть поездов запустили по Таганско-Краснопресненской линии в апреле.