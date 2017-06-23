Россия стала одной из лучших стран-организаторов Кубка конфедераций
Россия попала в тройку лучших стран-организаторов Кубка конфедераций. Посещаемость матчей держится на уровне в среднем 36 тысяч человек на игре. Это примерно 80% заполненности арен.
Таким образом, по посещаемости матчей Кубка Россия встала в первую тройку, вместе с Бразилией и Германией, сообщает BFM.
Напомним, на Кубке конфедераций завершился второй тур группового этапа. Для продолжения борьбы за почетный трофей сборной РФ 24 июня необходимо одержать победу над Мексикой.
Церемония открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге
В пресс-релизе UEFA отмечалось, что церемония призвана подчеркнуть уникальность России
Талисман Кубка конфедераций-2017 — волк Забивака
Российские болельщики перед церемонией открытия у стадиона «Санкт-Петербург Арена»
Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
Руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман во время церемонии открытия
Церемония открытия Кубка конфедераций
Церемония открытия Кубка конфедераций
Певица Алсу на церемонии открытия
Церемония открытия Кубка конфедераций-2017