Россия попала в тройку лучших стран-организаторов Кубка конфедераций. Посещаемость матчей держится на уровне в среднем 36 тысяч человек на игре. Это примерно 80% заполненности арен.

Таким образом, по посещаемости матчей Кубка Россия встала в первую тройку, вместе с Бразилией и Германией, сообщает BFM.

Напомним, на Кубке конфедераций завершился второй тур группового этапа. Для продолжения борьбы за почетный трофей сборной РФ 24 июня необходимо одержать победу над Мексикой.