Мэр Милана Джузеппе Сала стал фигурантом дела о коррупционном мошенничестве при проведении всемирной выставки ЭКСПО-2015. Об этом сообщает итальянская газета Il Corriere della Sera.

По информации издания, Джузеппе Сала умышленно подделал документы, чтобы получить контракт на поставку деревьев стоимостью €4,3 млн, затратив при этом всего €1,6 млн. Миланская прокуратура подозревает Салу в мошенничестве при торгах за закупку древесины для обустройства выставки.

В свою очередь, мэр итальянского города не собирается уходить в отставку и намерен продолжить работу на службе города с максимальной отдачей, пишет «РИА Новости». Джузеппе Сала обвинил в своем Facebook прессу, которая распространила сведения, предназначенные исключительно для тайны следствия.

«История, к несчастью, повторяется. И в этот раз пресса распространила касающиеся меня сведения, которые пока должны были охраняться тайной следствия. Я ощущаю только большую горечь, думая о том, скольким я пожертвовал ради успеха ЭКСПО во благо Италии и Милана», — написал Сала.