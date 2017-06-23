Мурманский суд вынес обвинительный приговор девушке и молодому человеку за совершение убийства 16-летнего подростка из города Кола. По приговору суда девушка проведет 8 лет в воспитательной колонии, а молодой человек — 14 лет и три месяца в колонии строго режима.

Трагедия произошла в марте 2016 года. Следствие установило, что злоумышленники начали словесную ссору с потерпевшим. Совестно двумя ножами они нанесли подростку 29 ударов. От полученных ранений мальчик скончался на месте. Как сообщает ИА «Би-порт», убийство произошло на почве обиды и неприязненных отношений.

Ранее у осужденных и потерпевшего уже был конфликт. В январе того же года обвиняемый молодой человек нанес подростку несколько ударов кулаками в лицо. На момент совершения преступления девушке было 15 лет, а ее соучастнику — 18.