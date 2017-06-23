В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоится премьера оперы Владимира Мартынова «Упражнения и танцы Гвидо» в постановке Георгия Исаакяна. Премьера станет заключительной в театральном сезоне.

«Это история об одном из главных для мировой культуры персонажей, о великом Гвидо д’Ареццо, придумавшем тот нотный стан, которым мы пользуемся уже тысячу лет», — рассказал режиссер.

Сцена превращена в живописный цех — на полу разложены театральные задники, кисти и краски.

«Каждый эпизод оперы основан на одной из ступеней музыкальной гаммы — и в спектакле тоже будет семь картин. Семь — вообще очень важное число для спектакля, ведь семь ступеней нотного стана – это семь небесных сфер, семь цветов светового спектра, семь дней творения, семь чудес света… — тот шифр, за которым кроется идеальная гармония, ключ к музыке, что способна открыть любое человеческое сердце», — добавил режиссер.

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля будет главный дирижер театра Алевтина Иоффе, художником-постановщиком — Валентина Останькович, художником по свету — Евгений Ганзбург.

Премьера пройдет 27, 28 и 29 июня, начало в 19:00.