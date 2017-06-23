Как пишет Washington Post, это оружие является «эквивалентом умной бомбы».

Оно может сработать, если США обнаружит критическое обострение отношений с Россией. Одобрить использование этого компьютерного вируса может только действующий президент.

По мнению американского СМИ, в отчете ФБР якобы было сказано, что Путин лично отдал приказ российским спецслужбам навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь ее оппоненту – Дональду Трампу.