Конфликт Южной Осетии. 1989—1992
Жители села Джава, организовавшие отряд самообороны для защиты своих близких и беженцев из окрестностей, 1991 год
Разрушенные и сожженные дома и техника в селе Хельчуа после ночного нападения грузинских боевиков, 1991 год
Беженцы из сел Южной Осетии на улицах Цхинвала, 1991 год
Житель Южной Осетии покидает родные места, спасаясь от войны, апрель 1991 года
Солдаты национальной гвардии Грузии идут к боевой машине пехоты БМП-2, 1992 год
Жители Цхинвала у магазина в ожидании поступления продуктов,1991 год
Осетинская деревня, уничтоженная грузинскими боевиками, 1991 год
Пожилая женщина и дети, ставшие беженцами в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии. 1991 год
Жители Южной Осетии уезжают из родных мест, спасаясь от войны, 1991 год