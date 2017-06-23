Добыча нефти в России за январь-апрель 2017 года выросла на 1,5%, при этом ее экспорт снизился на 1,6%, сообщил Росстат в пятницу.

В общей сложности страна добыла 180,9 млн тонн нефти, и 45,6% этого объема было вывезено за ее пределы.

Удельный вес нефти в структуре российского экспорта за четыре месяца составил 27,8%.

В апреле 2017 года средняя фактическая экспортная цена нефти составила $357,7 за тонну — это на 2,9% дешевле, чем было в марте.