Уголовное дело по факту попытки слива озера Круглое в Рамонском районе Воронежской области приостановили в связи с отсутствием подозреваемых. Прокуратура проверит обстоятельства приостановки дела.

В попытке незаконного осушения озера обвинялся собственник участка — инвестиционно-строительная компания. В следственном комитете предполагали, что более этого никто сделать не мог. Само озеро стало спорным участком в ходе разбирательств между территориальным управлением Росимущества и строительной компанией, сообщает ИА «Абирег».

Озеро пытались осушить в 2016 году. Тогда неизвестные вырыли канал в реку Дон длинной более 400 м. Резкое снижение уровня воды в озере повлекло уменьшение кормовой базы и существенное ухудшение состояния среды обитания биологических ресурсов. Размер ущерба, причиненного только разрушением почв, составляет 1,7 млн рублей.