Мужчине, въехавшему в толпу людей у одной из лондонских мечетей, предъявлено официальное обвинение, сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Расследованием преступления 47-летнего Даррена Джона Осборна занимался антитеррористический отдел полиции. Ему предъявили обвинения в «убийстве, связанном с терроризмом, и попытке убийства».

Инцидент произошел ночью 19 июня. Белый фургон влетел в толпу людей, возвращавшихся с ночной молитвы. Водителю с места преступления скрыться не удалось, его задержали прохожие и передали полицейским.

В результате наезда погиб один человек, восемь пострадавших были госпитализированы, двоим оказана помощь на месте.

Изначально Осборн был арестован по подозрению в покушении на убийство. В ходе расследования полицейские установили, что целью мужчины были именно мусульмане. В данном случае речь идет о преступлении, совершенном на почве религиозной ненависти.