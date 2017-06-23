Волгоградские следователи считают, что авиационно-технический спортивный клуб «Ястреб» оказывал услуги, не соответствующие требованиям безопасности жизни и здоровья. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в районе поселка Средняя Ахтуба. Там проводились прыжки с парашютом для 26 кадетов школы-интерната им. П.О. Сухого. Спортклуб предоставил самолет Ан-2, которым управлял всего один пилот, тогда как минимальный состав экипажа включает в себя командира и второго пилота.

Как передает ресурс novostivolgograda.ru, на площадке приземления отсутствовал дежурный врач. Поэтому кадеты совершали прыжки без предварительного медосмотра. В ходе обысков в спортклубе изъяты парашюты. Ведется опрос свидетелей.