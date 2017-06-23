Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтрольный «Роснефти», стал основным акционером банка «Пересвет» в результате допэмиссии, сообщает портал раскрытия корпоративной информации.

Решение о дополнительном выпуске акций, которые выкупил ВБРР по закрытой подписке, было принято 1 июня. Как передает «Газета.RU», решение о докапитализации «Пересвета» путем выкупа допэмиссии руководство ВБРР приняло еще в середине мая.

В октябре Центробанком РФ была назначена временная администрация «Пересвета» из-за неудовлетворения требования кредиторов по денежным обязательствам. ЦБ также ввел мораторий на удовлетворение кредиторских требований банка.