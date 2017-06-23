В случае блокировки мессенджера Telegram его «фанаты», несомненно, будут искать способы продолжать им пользоваться. Во-первых, сервис известен как исключительно защищенны, во-вторых, для аудитории подобное противостояние Роскомнадзору добавляет очко Telegram, сказал «Известиям» координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.

Сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично потребовал от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить информацию о приложении, чтобы внести его в реестр организаторов распространения информации.

Также 23 июня депутаты Госдумы встретились с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым, где, по словам председателя комитета ГД по информационной политике Леонида Левина, обсудили вопросы критической информационной инфраструктуры, хакерских атак на россиян, коммерческие компании, органы власти, а также возможность создания отечественных мессенджеров.

«Все это является частными проявлениями одного и того же тренда. Он связан с попыткой создать механизмы для облегчения получения информации о коммуникации граждан для различных неприятных и непредвиденных ситуаций. Проблема здесь в следующем — до сих пор нет четко устоявшихся правил и тем более правового регулирования в плане юрисдикции», — пояснил Парфентьев.

Он также отметил, что офлайн компания, находясь в некой стране, выполняет ее законодательство: с интернетом все иначе.

«То есть, некий сервис, который управляется компанией, зарегистрированной в некой стране, оказывает услуги по всему миру. Поэтому позиция относительно того, что некая третья сторона может выдвигать требования компании, зарегистрированной в совершенно другой стране – выполнять не свое законодательство, с точки зрения международного права вызывает определенные сомнения», — уточнил эксперт.

По словам Парфентьева, есть понимание, что определенные виды противоправного контента, угрожающие общественной безопасности, могут блокироваться на территории соответствующих стран — но здесь вопрос в разумности и соразмерности таких мер: формальная законность принятого акта не образует законности как таковой.

«Во-вторых, важно, о каких видах контента идет речь и о каком механизме. Допустим, в Евросоюзе в этом случае речь идет о детской порнографии и прямых призывах к терроризму. Российский тренд более расширительный, Telegram для избежания подобных рисков зарегистрирован за пределами территории РФ, хотя создан выходцем из России», — отметил Парфентьев.

Он также добавил, что ряд зарубежных сервисов в подобных ситуациях отказываются работать с контингентом из проблемных стран, хотя в некоторых случаях компании не видят ничего странного в выполнении требований.

«Но у Дурова, как я понимаю, позиция принципиальная и связана с его политической позицией. Какие действия он будет предпринимать — сказать сложно. То, что фанаты Telegram будут искать способы продолжать им пользоваться — несомненно. Во-первых, потому что Telegram разрекламирован как исключительно защищенный сервис, во-вторых, для российской и постсоветской аудитории подобное противостояние Роскомнадзору добавляет очко Telegram, в отличие от ЖЖ, например, которые перенесли персональные данные и это вызвало исход части аудитории», — пояснил эксперт.

Для облегчения возможности доступа к коммуникации граждан звучит логичное предложение о создании национальных мессенджеров — аналогичных по функционалу сервисов, которые находятся в российской юрисдикции и не вызывают подобной проблемы, продолжил Парфентьев.

«Технически создать его возможно, но вопрос в том, пойдет ли аудитория. Мессенджер нужно будет продвинуть и разрекламировать, а их довольно много, среди лидеров WhatsApp, Viber и так далее. Насколько пользователи захотят пользоваться новым продуктом — большой вопрос.

Также пользователь должен будет сделать выбор относительно конфиденциальности своих персональных данных, поскольку есть риск произвольного истребования сведений, которые составляют тайну его коммуникации», — отметил эксперт.

Перед новым мессенджером встанет вопрос защищенности — вполне вероятно, что для декларируемых целей эти мессенджеры будут гораздо слабее и столкнутся с атаками, не исключил Урван Парфентьев: кроме того, часть пользователей будет опасаться расширительных неправомерных действий со стороны государства и выберет мессенджер, который сочтет более надежным.