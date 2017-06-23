На новой сцене Мариинского театра состоялось одно из важнейших событий фестиваля «Звезды белых ночей» и всего музыкального года — премьера оперы Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер» с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом. В заглавной партии выступила Анна Нетребко, вложив в образ героини всю мощь и красоту своего выдающегося таланта. После спектакля зрители покидали зал с восторгом и уверенностью, что им выпал редчайший шанс – встреча не просто с выдающейся артисткой, но с самой Мельпоменой, музой театра.

Опера Чилеа рассказывает о любви французской актрисы Адрианы Лекуврер к графу Морису Саксонскому, впоследствии – маршалу Франции. Эти персонажи, как и соперница актрисы принцесса де Буйон, имеют реальных исторических прототипов, но в оперное либретто пришли из пьесы Эжена Скриба, мастера тонко выстроенной интриги.

Всё, что требуется в такого рода сюжетах: потерянные или переданные по ошибке записки, упавший с руки браслет, свидания под покровом ночи, потайные комнаты, загадочные преследователи, скрывающие лица под масками, — представлено в изобилии . А ближе к финалу главную роль берет на себя яд: оскорбленная принцесса отправляет актрисе отравленный букет, якобы от мужчины, которого они не поделили.

Однако все эти подробности – не более чем нюансы. Какую-то деталь фабулы можно не заметить, не разобрать, а вот страсти, которыми пылают герои, – это суть оперы и её главное богатство.

Анна Нетребко предстала в «Адриане Лекуврер» абсолютной звездой. В Петербурге, где состоялось ее рождение как певицы, знают её эволюцию и помнят непростой переходный период, когда голос менялся, а звезда искала себя снова. В опере Чилеа она выглядит и поет так, что зал в ответ может только с восторгом внимать. На сцене — роскошная красавица, и уже выходная ария заставляет думать, что опера подошла к кульминации. Но фактически такой кульминацией становился каждый её сольный эпизод.

С предельной концентрацией внутренние метания выражены в знаменитой арии принцессы Буйонской. Екатерина Семенчук в этой роли была убедительна и представила женщину, у которой есть не только высокий социальный статус, но и внутренний стержень. Не так много мы знаем опер, где героини-антагонистки сталкиваются столь прямо, а исход противостояния не очевиден. Принцесса и актриса в спектакле Мариинского театра были соперницами, достойными друг друга.

В роли Мориса Саксонского, офицера, за сердце которого борются дамы, дебютировал на Мариинской сцене Юсиф Эйвазов. Для петербургской публики важно было убедиться, что он не просто обладает прекрасным голосом, но также имеет мощное энергетическое поле.

Когда на сцене артисты, отдающие себя полностью музыке, изыски режиссуры и сценографии отходят на второй план. Француженка Изабель Парсьо-Пьери выступила в спектакле как режиссер и художник-постановщик. Она смешала компоненты, каждый из которых мог бы существовать сам по себе, но которым не очень уютно вместе: видеопроекции с рябью темной воды и шелестящей листвой; вполне материальный театральный занавес, больше похожий на цирковой; брутальный поворотный круг; чешуйчатого крокодила, составленного из артистов миманса, и еще одного крокодила, нарисованного на стене тайной лаборатории… Более стильными выглядит два мини-фильма – по одному на каждый акт, где скупые черно-белые кадры, построенные в основном на крупных планах, намекают нам на то, что есть заговор и будет труп. Но опера-то в конечном счете про любовь! И заслуживает любви.