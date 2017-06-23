Частный музей в память о партизанах откроется 30 июня в одном из старинных домов в деревне Меркулово Мценского района Орловской области.

Как сообщает InfoOrel.ru, здание для будущего музея выкупил местный краевед Яков Стромский, который на протяжении долгого времени занимается изучением деятельности орловских партизан.

По данным историков, деревня Меркулово является историческим местом, сохранившим память о героических подвигах народа в годы Великой Отечественной войны. В первый период временной оккупации в 1941 году на территории Мценского района был сформирован партизанский отряд «Смерть фашизму». Деревня Первое Меркулово стала главным местом размещения мценских партизан.

До сегодняшних дней в деревне сохранились сохранились остатки бывшей барской усадьбы и фундамент бывшего барского дома. Территория усадьбы 200 лет назад была засажена дубами, два их них были признаны «деревьями-памятниками живой природы» Всероссийского значения.

Партизанское и подпольное движение Орловской области внесло огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. Летом 1941 года в области было сформировано 72 партизанских отряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывников-диверсантов, благодаря чему фашистским оккупантам был дан массовый отпор. В годы ВОВ Орловщина стала местом ожесточенных боев — по территории области в течение 22 месяцев проходила линия фронта.